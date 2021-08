Description du poste :

Les principales missions sont :

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients

- Gérer les clients et les réservations

- Servir les petits déjeuners (nettoyage, mise en place, cuisson...)

- Participer aux différentes tâches de l'hôtel (pliage linge, nettoyage...)

Nous sommes certifiés Ecolabel et nous recherchons une personne sérieuse et fiable avec de au minimum 2 ans d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie

Qualités requises :

- Avoir le sens de l'accueil et du service

- Savoir travailler en équipe et prendre les bonnes décisions en cas de problème

Nombre d'heures : 35 par semaine/mardi et mercredi jour de conge

Description du profil :

anglais souhaite

allemand souhaite

disponible le weekend

Poste a pourvoir Sur Ribeauville

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8977379