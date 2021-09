"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements. Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification." Supplay Colmar recherche pour son client acteur de l'hôtellerie et restauration : 1 réceptionniste H/F Vous êtes chargé(e) de réaliser l'accueil physique et téléphonique des clients de l'hôtel. Vous orientez les clients et répondez à leurs questions/demandes particulières. Vous gérez administrativement et informatiquement la réception de l'hôtel. Poste à pourvoir en journée, sur le secteur de Colmar en CDI Horaire de journée. Votre profil : - Vous êtes dynamique et motivé(e). - Vous avez une première expérience sur un poste similaire - Vous parlez idéalement anglais et/ou allemand