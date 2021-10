Nous recrutons pour l'un de nos clients hôtelier :

Un réceptionniste polyvalent H/F

Trilingue souhaité : français + allemand + anglais

Mission :

Matin : 07h30-15h Mise en place et service petit déjeuner, suivi et réassortiment du buffet et de la salle, facturation, journal de caisse.

Après midi : 14h30-22h Traitement des courriers, accueil de la clientèle, un peu de service bar et/ou terrasse, gestion des centrales de réservation, dressage des tables petit-déjeuner.

Profil :

Personne dynamique, autonome,souriante, investie et polyvalente, qui véhicule une énergie positive et créative au sein d'une belle et bonne équipe déja en place.

Infos :

Une formation est prévu au sein de l'entreprise suivant le niveau d'expérience

Mission intérim évolutive

Démarrage dès que possible

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2771621