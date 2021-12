Description du poste :

Nous recherchons un RECEPTIONNISTE H/F pour une longue mission sur le secteur de Colmar.

Parmi vos diverses missions, vous devrez :

* Mise en place et service petit déjeuner,

* Suivi et réassortiment du buffet et de la salle,

* Facturation,

* Journal de caisse,

* Traitement des courriers,

* Accueil de la clientèle,

* Gestion des centrales de réservation,

* Dressage des tables petit-déjeuner.

Description du profil :

Profil recherché :

* Être mobile et disponible,

* Une bonne maîtrise de l'Allemand, et de l'Anglais est obligatoire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6878954