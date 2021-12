Vos Missions :



Accueillir des clients individuels et des groupes.

Gérer des réservations et des comptes clients.

Présenter des prestations de l'hôtel, promotion des produits boutique.

Assurer le développement de l'établissement.

Travailler de façon autonome d'après des procédures préétablies.

S'adapter à la diversité de la clientèle.

Passer avec aisance d'une langue à une autre.

Adopter les gestes et postures permettant de travailler en toute sécurité.

Appliquer les consignes d'hygiène.

Possibilité d'être amené à effectuer du service en salle si nécessaire.



Compétences :



Titulaire d'un Diplôme dans l'Hôtellerie - Restauration.

Expérience sur un poste similaire obligatoire.

Être souriant, organisé, agréable, polyvalent, disponible et avoir une bonne pratique de l'informatique.

Langues : Anglais obligatoire et l'Allemand serait un plus.

Connaissance du logiciel « Opera ».

Avoir un langage adapté et une tenue vestimentaire irréprochable.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125LRHB