Vous avez la fibre technique, un esprit de synthèse et vous souhaitez intégrer une entreprise leader à la pointe de la technologie? Soyez attentif, nous avons le poste qu'il vous faut !



Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise spécialisée depuis plus de 50 ans dans la conception et fabrication d'équipements cryogéniques: un rédacteur technique H/F.

Vos missions consistent à: