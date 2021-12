SATIS Intérim est à la recherche pour son client spécialisé dans en transfert de ligne de production et maintenance industrielle sur Colmar, UN(E) PLIEUR NUMÉRIQUE AUTONOME (H/F).

Exigences du poste

Faire preuve d'autonomie et d'efficacité sur machine numérique

Conduite du pont roulant impératif (CACES R484 ou 384 valide serait un plus)

Assidu et respectueux des règles de sécurité

Ponctuel et flexible dans les horaires (travail de journée, en poste 2x8 sur plusieurs semaines)

Expérience de 2-3 ans minimum dans le métier

Date de démarrage: dès que possible

Lieu de mission: Colmar

Durée du contrat : 1 mois

Type d'emploi : Temps plein, Intérim

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124LLVY