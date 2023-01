· Possibilité de participer à l’établissement des bilans et liasses fiscales avec le DAF groupe

· Préparation, calcul et paiement des déclarations fiscales : TVTS-Organic-Taxe Foncière-CET- en lien avec le DAF groupe

· Analyse des écarts entre la situation mensuelle ou trimestrielle et le budget

· Etablissement des situations (compte de résultat) mensuelles ou trimestrielles (selon les structures) simplifiées en collaboration avec le directeur du pôle plasturgie et le DAF groupe

· Etablissement et mise à jour des prévisionnels de trésorerie court terme

Vous assurez la gestion des tâches comptables à responsabilité et vos principales missions seront :

Les structures étrangères sont autonomes en termes de comptabilité et fiscalité. Cependant, les situations mensuelles et les budgets seront de la responsabilité du comptable. Le responsable comptable devra échanger avec les responsables locaux ainsi que le directeur du pôle plasturgie.

Vous serez amené(e) à gérer plusieurs structures de production du pôle plasturgie, dont 3 structures en France et 3 structures à l’étranger.

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d’une formation comptabilité – Bac +3 option finance / gestion et vous disposez d’une expérience significative dans un poste similaire d’au moins 5 ans.

Vous avez des connaissances dans un logiciel comptable et manipulation d’un ERP de production, tel que le logiciel Sage 100 (pour la comptabilité, moyen de paiement et immobilisations) et le logiciel ERP Cegid.

De plus, vous disposez d’un bon niveau d’anglais vous permettant d’échanger avec nos sites à l’étranger.

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, de rigueur, de synthèse et savez travailler en toute autonomie. De plus vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et appréciez le travail en équipe.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-9p6m491lf7.html