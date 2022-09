Nous recrutons pour notre partenaire basé en région Mulhousienne, un RESPONSABLE D'ATELIER (H/F)

Vous serez rattaché au Responsable d'Agence et votre principale mission sera d'assurer la conformité et le bon état technique des matériels proposés à la location, en garantir la sécurité et organiser le travail de l'atelier.

Pour cela, vos principales tâches seront les suivantes:

- Assurer l'entretien et la réparation des matériels afin qu'ils puissent être remis rapidement en location

- Planifier l'activité de l'équipe de l'atelier et du parc et gérer les priorités

- Former l'équipe atelier si nécessaire

- Etablir les devis, bons de commandes fournisseurs et optimiser les achats

- Contrôler la réception des commandes fournisseurs

- Gérer le stock des pièces et consommables



- Enfin, vous serez amené à participer à des missions transverses (audit qualité, intégration de nouveaux collaborateurs, invitations clients...)

Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT sur du long terme.

- 38h/semaine (travail de journée)

- Le salaire de base se situe entre 2000 et 2300€ brut mensuel + 13ème mois + Ticket Restaurant