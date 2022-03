Responsable de compte (H/F) !

s :

- Etre l'interlocuteur unique et privilégié du client historique de l'agence (secteur logistique).

- Entretenir une relation solide avec ce dernier.

- Proposer les profils intérimaires les plus adaptés selon les besoins de votre interlocuteur.

- Piloter le recrutement (rédaction et publication des annonces d'emploi sur les jobboards, gestion des candidatures, tenue des entretiens, sélection des profils intérimaires-CDD-CDI).

- Suivre et fidéliser le personnel en poste.

- Gestion administrative en lien avec vos recrutements (rédaction des , saisie des relevés d'heures, élaboration des paies, visites médicales)

Profil :

- Polyvalent, vous souhaitez évoluer sur un poste transversal.

- Etre organisé et avez un contact facile.

- Idéalement Bac+2 avec une expérience significative en agence d'emploi.

