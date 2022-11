Vous avez le goût du challenge, des solides compétences techniques et vous aimez travailler en toute autonomie ? Venez rejoindre l’équipe de notre client !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un Responsable de maintenance et service généraux H/F.



Rattaché hiérarchiquement au directeur technique, le Responsable Maintenance et Services Généraux gère et effectue la maintenance, l'amélioration des équipements de production et son adaptation aux évolutions d'organisation ou de technologies. Il est responsable d'un budget pour garantir à l'unité de production, et plus généralement à l'entreprise, le bon fonctionnement de ses équipements, l'entretien de ses bâtiments, sa sécurité et l'amélioration de ses performances.

Vos missions consistent à :

- Assurer la maintenance préventive et curative : dépannage, résolution de problèmes

- Mettre en place des programmes de maintenance préventive, de révision sur le logiciel de GMAO

- Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production.

- Faire un diagnostic des pannes et évaluer les mesures correctives, devis, délais, etc…

- Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations de performances des machines en termes de coûts et de taux d'utilisation

- Réaliser et suivre le reporting des activités de maintenance : temps intervention, quantité panne/îlot, coût de maintenance (part achat- part ressource) /îlot…

- Animer, coordonner et gérer une équipe composée de 2 techniciens : planning, congés, formation, évaluation

- Former personnel à la maintenance du 1er et 2ème niveau

- Suivre les plans d’actions maintenance et des investissements

- Réaliser une veille technologique de son activité

- Suivre et contrôler la qualité des interventions de maintenance