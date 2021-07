Votre missionAdecco recrute en CDI, un Responsable de Rayon Poissonnerie (H/F), professionnel expérimenté et passionné par son métier, pour son client, une enseigne de la distribution alimentaire

Rattaché(e) au Directeur, vous animez votre équipe de 4 collaborateurs et contribuerez à développer le rayon Poissonnerie en répondant à l'attente de nos clients, dans le respect des normes d'hygiène, sécurité, qualité et traçabilité.

MISSIONS :

- Animer, organiser et accompagner votre équipe et l'activité en concertation avec votre adjoint (plannings et gestion des approvisionnements).

- Assurer et superviser l'approvisionnement constant du rayon. Contrôler l'étiquetage des produits. Régler les litiges fournisseur ou clients.Assurer les implantations de rayon, l'animation et les opérations de promotion.

- Fixer les prix et suivre les centres de coûts et les marges de façon à maintenir et améliorer la rentabilité.Optimiser le choix des produits, en proposant une offre élargie et en maitrisant les pertes.- Respecter et faire respecter avec rigueur, les conditions d'hygiène, de conservation et traçabilité des produits.

- Assurer le conseil et la vente. PROFIL :CAP et/ou BEP Poissonnerie, possédant 5 à 6 ans d'expérience en commerce de proximité ou en distribution et au moins 3 ans dans l'encadrement d'équipe. Connaissance et respect des normes liées à la certification HACCP et de la traçabilité.

QUALITES :

- Sens des responsabilités.

- Rigueur

- Sens du service. 37000 Date de début de contrat : 03/07/2021

