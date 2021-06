Au sein d'une équipe et responsable d'un secteur géographique, vos principales missions sont les suivantes :

- Prendre en charge les demandes de nos bénéficiaires et assurer la mise à disposition du personnel,

- Management d'une équipe de 30 collaborateurs (AVS) : vous avez un rôle d'encadrement, d'accompagnement et de fidélisation auprès de votre équipe.

- Assurer le suivi administratif de votre personnel (contrat, visite médicale, absence, etc...),

- Assurer la planification des interventions et gérer les remplacements,

- Assurer un rôle de coordination individuelle autour de la personne, en lien avec les prescripteurs, la famille et les autres intervenants à domicile. Vous êtes le garant de la qualité des prestations auprès des bénéficiaires. Vous assurez la mise en place des nouvelles situations ainsi que la gestion administrative des dossiers clients.

Votre profil : De formation Bac +2 minimum dans le domaine médico social ( CESF , BTS SP3S ) vous disposez d'une première expérience dans l'encadrement d'équipe.

Vous maîtrisez les techniques de management et vous avez un bon relationnel.

Vous avez des connaissances sur le droit du travail.

Vous êtes une personne polyvalente, organisée et faites preuve d'initiatives et savez gérer le stress et les imprévus.

Des connaissances liées à la dépendance et/ou l'handicap seraient des plus.

Le poste est à pourvoir sur Mulhouse en CDD 35hrs renouvelable.

Nous vous invitons à déposer votre CV sur notre site internet : https://www.elsatis.fr/jAppliAPA/jRecrute Mesures COVID-19: Afin de protéger ses salariés et futurs collaborateurs, le Réseau APA s'engage et met en œuvre les gestes barrière recommandés et toutes les mesures sanitaires nécessaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

