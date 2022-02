Au sein d'une agence d'aide à domicile essentiellement pour les personnes âgées en perte d'autonomie, vous travaillerez principalement à l'élaboration et à la maintenance des plannings, dans le respect des salariés et des clients.

ATTENTION : Une connaissance de la personne âgées et de ses pathologies, ainsi que la maitrise d'un logiciel métier SAP est nécessaire (Apologic, Medisys, Progisap, Domino, Ogust...)

Vous participerai à l'accueil téléphonique de l'agence, à l'animation des réunions d'équipe, aux visites à domicile des bénéficiaires et aux permanences téléphoniques les week-ends par roulement.

Vous devez faire preuve d'organisation, d'empathie, être à l'aise en relation humaine, en informatique et bien gérer le stress...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128CWVF