Gérer les plannings et les activités de l’équipe, sur le court, moyen et long terme afin de pouvoir organiser charge du service (embauches, lissage, intervenant extérieur,…)

Conduire les projets de fiabilisation, d'augmentation de production et de réduction de pertes, en lien avec les ingénieurs de production (chefs d'atelier et process).

Mettre en production les nouveaux équipements et procédés : élaboration des cahiers des charges et chiffrage des investissements, suivi des plannings de réalisation, réception chez les fournisseurs, suivi des phases de tests et de mise au point des process, mise en production et formation des utilisateurs

Profil recherché

Pour ce poste vous justifiez d’une formation au minimum Bac+3 ou d’un niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle au sein d’une entreprise industrielle. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, vous ayant permis d’acquérir de solides compétences dans le domaine.

Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse .

Vous savez trouver des solutions rapides, fédérer et travailler en mode projet.

Vous avez la volonté d’entreprendre et la capacité de manager une équipe.

Vous avez les qualités managériales et sens de l’anticipation et de l’organisation.

Vous êtes optimiste, curieux, progressiste, rigoureux, méthodique et organisé.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-zgk2ybzr4q.html