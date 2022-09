Nous recherchons pour notre client sur Mulhouse UN RESPONSABLE INFORMATIQUE (H/F)

Vous coordonnez et priorisez les missions du service en lien avec les services internes, les fournisseurs et les partenaires extérieurs, dans l'objectif de maintenir le Système d'Informations (SI) en conditions opérationnelles, tout en opérant des évolutions technologiques, fonctionnelles et réglementaires.

En plus d'assurer le management de votre équipe, vos missions se découperont de la manière suivante :

1. Participer à la définition de la stratégie d'entreprise en termes de SI

- Analyser les besoins et proposer des solutions ou des évolutions, soit en réponse à des besoins exprimés en interne soit par anticipation des besoins futurs

- Piloter l'évolution de la Sécurité des Systèmes d'Information

- Définir les politiques de gestion des systèmes d'informations et des bases de données ainsi que la politique de sécurité du SI



2. Encadrer les projets informatiques

- Analyser les besoins et rédiger les cahiers des charges

- Mener les études de faisabilité en amont sur des projets considérés comme sensibles/confidentiels

- Piloter l'exécution des projets par les prestataires

- Assurer le déploiement des solutions et accompagner les utilisateur.rice.s dans leur prise en main

- Concevoir et animer les formations sur des processus ou des applications

3. Garantir une continuité de service et assurer le relais de son équipe dans l'assistance technique des utilisateur.rice.s

- Administrer les équipements techniques (serveurs, téléphonie, impression)

- Administrer les applications bureautiques (Office 365, annuaires, organigrammes.)

- Administrer les applications métiers (ERP)

- Rédiger des requêtes en base de données

Poste en CDI à pourvoir en 38h semaines en statut cadre. Rémunération selon profil + RTT + diverses primes + divers avantages