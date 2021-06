Vous maitrisez la maintenance des découpeses laser Bystronic et vous souhaitez intégrer une entreprise qui se donne les moyens de faire perdurer son savoir-faire ? Appliqué, rigoureux, nous avons le poste fait pour vous !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, industrie métallurgique alliant tradition et modernité, basé sur le secteur d'Altkirch: un responsable maintenance laser Bystronic H/F.

Vos missions principales sont:





Supervision des opérations de maintenance

Réalisation des vérifications et diagnostics

Vérifier et revérifier les manipulations

Maîtriser les fiches techniques Bystronic

Profil recherché

De formation technique, vous témoignez d'une expérience d'au moins 4 années sur une fonction similaire dans le secteur industriel. Vous savez lire et comprendre les documents techniques (plans, schémas...) et êtes à l'aise avec les nouvelles technologies. Vous êtes autonome, méthodique, curieux et force de proposition. Vous intégrer un environnement de travail innovant, vous collaborerez à des projets stimulants.

Salaire attractif

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-uqyo48hz3x.html