Vous assurez les missions suivantes :

Gestion des transports :

En relation avec les différents transporteurs, il commande tous, les transports nécessaires : Camions complets, partiels, messagerie nationale ou internationale :

* Contrôler la bonne concordance des transports commandés avec leur facturation,

* Organiser le planning de chargement,

* Organiser la préparation des commandes,

* Assurer le lien avec le Service ADV pour assurer le respect des délais,

* Gérer les stocks.

Gestion de stock faite avec un ERP :

* Etablir les bons de livraisons, externes vers les clients ou internes vers nos différents lieux de stockage,

* Etre responsable des stocks en termes de quantitatif et de propreté,

* Organiser le stockage en sortie de production pour diriger les produits dans les zones adéquates (attribution de zones de stockage),

* Gérer Contrôler les stocks en place dans nos dépôts externes et chez nos stockistes,

* Etre responsable des inventaires (inventaire de fin d'année et inventaires tournants) et force de proposition pour simplifier et fluidifier les flux de marchandises dans l'entreprise pour une meilleure rentabilité.

Gestion du personnel :

* Encadrer l'équipe de Caristes du Service Expéditions, leur distribuer le travail en fonction du planning d'expédition journalier ; former et informer les équipes.

Contrat : CDI

Durée du contrat : Indéterminé

Expérience : 5 - ans Formé sur le terrain ou par un Bac +2 minimum en logistique de type DUT Gestion transport et logistique minimum, vous possèdez au moins une expérience similaire et de grandes qualités managériales.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et vos qualités humaines.

Conditions et Avantages

Participation au transport, TR, horaires : Lundi au vendredi, travail en journée, 13ème Mois, prime semestrielle.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4787900