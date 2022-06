Planifier, superviser et coordonner l’activité opérationnelle du service (réception/expédition des marchandises, manutention, stockage et préparation des commandes) ;

Encadrer une équipe de préparateurs de commandes et de caristes (environ 15/20 personnes) ;

Identifier sur le terrain les anomalies opérationnelles (flux, qualité, sécurité…) et veiller à la mise en place des actions correctives nécessaires ;

Optimiser les ressources humaines et techniques selon le volume d’activité ;

Mettre en œuvre, respecter et veiller au respect de la politique et des consignes de Sécurité, Qualité et Environnement.