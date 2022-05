· Exprimer les besoins et ressources nécessaires au fonctionnement du service

· Piloter la réalisation de tous les documents qualité nécessaires pour la mise en production d’un projet (dossier EI, gamme de contrôle…) et piloter les passages de phases des nouveaux produits.

· Piloter la réalisation des objectifs du service Qualité, mise à jour et suivi des indicateurs, mise en place d’actions d’amélioration (correctives, préventives)

· Réaliser les audits process et système selon le planning

· Piloter la validation de nos adhésifs et des matières premières adhésives

Profil recherché

Titulaire d’un bac + 4/5, vous avez une expérience dans un poste équivalent dans le secteur de l’automobile qui ont permis de démontrer des compétences relationnelles, rédactionnelles et d’animation ainsi que des capacités d’analyse et d’initiative, de travail en mode collaboratif et de pilotage de projet.

Vous êtes rigoureux.se, pragmatique, organisé.e, réactif.ve et force de proposition.

Vous maîtrisez des outils de la qualité (PPAP 2006 v4, AIAG & VDA FMEA 2019, SPC 2005 v2, APQP 2008 v2, MSA 2010 v4, PDCA, 8D) et la norme IATF version 2016.

Anglais obligatoire.

Mission intérim de 6 mois (possible renouvellement)

