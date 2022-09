D'une manière générale vous veillez à la satisfaction des clients et à la qualité de service. Poste à pourvoir dès que possible.

Nous recherchons pour notre client, office HLM situé à Mulhouse: un Responsable Technique de secteur H/F. Sur le secteur de Mulhouse, vous serez en charge de la gestion du patrimoine et de son occupation , de la maintenance des immeubles et abords, aussi bien sur le plan technique, administratif et budgétaire . Vos missions principales:

Profil recherché

De formation type Bac+2, vous possédez une expérience professionnelle des métiers du bâtiment tout corps d’état et en maintenance bâtiment.



Vous avez déjà réalisé des états des lieux et encadré du personnel technique d'exécution. Vous êtes familier avec les différentes normes et réglementations en vigueur.

Vous êtes également reconnu pour vos qualités d'organisation et votre aisance relationnelle.



Vous êtes à l'aise avec l'informatique et la gestion administrative de vos dossiers.

Permis B valide impératif.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-072b9pg3dn.html