Paul Baxter, un fumeur britannique de 47 ans a commencé à beaucoup tousser. Il pensait que c’etait à cause de la cigarette, mais finalement, c’était un petit cône de sécurité routière Playmobil que les médecins ont extrait de ses bronches. Il avait inhalé le jouet qu’il avait reçu à l’anniversaire de ses sept ans. Depuis l’opération, Paul Baxter ne tousse plus et prévoit de donner le cone à ses petits-enfants.