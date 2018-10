Révisez vos leçons avec Soprano

Soprano a enregistré deux titres pour l’application Studytracks qui permet de réviser en musique. L’application aux 100 000 téléchargements, permet de réviser ses leçons en écoutant des cours récités en version hip-hop. Le rappeur marseillais a enregistré deux titres, l’un sur le théorème de Thalès, l’autre sur la notion de bonheur dans le programme de philosophie. « Quand on m’a proposé de participer, j’ai dit oui tout de suite, confie Soprano, pourtant accaparé tout l’été par la sortie de son nouvel album Phoenix. J’ai kiffé le concept : apprendre en musique. Moi, j’ai compris les oxymores et les métaphores grâce à MC Solaar et Francis Cabrel qu’on avait étudiés en cinquième. » L’artiste ne touchera pas un centime pour cette prestation. « J’ai demandé simplement qu’une partie des bénéfices soit reversée à mon association d’aide aux enfants des Comores », précise-t-il.