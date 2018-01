Ricky Martin s’est officiellement marié à celui qui partage sa vie depuis 2016, Jwan Yosef. « Je suis un époux, et nous allons faire une grande fête dans deux mois, je vous tiendrai informé », a confirmé Ricky Martin à E! News….« Nous avons échangé nos vœux, nous nous sommes tout juré et nous avons signé tous les papiers qu’il fallait signer, le contrat prénuptial et tout le reste », a-t-il ajouté.