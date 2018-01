Ridsa présent au prochain Florfm Live !

C’est en 2010 qu il a tout doucement commencé à se faire connaitre grâce à ses vidéos sur youtube ! Lui c’est RIDSA !

Et Ridsa c’est en 2015 qu’il a réellement été découvert par le grand public avec son 1er gros carton “Là c’est die” sortie en 2015 , issu de son 3eme album Tranquille. Très vite, le single s’est hissé à la 5e place des classements français et la 28e place des classements belges.

Depuis tout s’enchaîne. On retient les titres Pardon, Avancer, Porto Rico, Leila aussi….

Leila, titre plein de soleil, issu du 4eme album de Ridsa. ” Libre ” diso dans les bacs du 68.

Alors Ridsa, vous l aurez compris n’est pas son nom. Il s’appelle Maxence et RIDSA n a pas été choisi au hasard. Chaque lettre a une signification : R pour respect, I -identité, D – détermination, S- solidarité et A-authenticité.

RIDSA sera bientôt dans le Haut-Rhin, rien que pour les auditeurs de Florfm . L’artiste sera présent sur la scène du Florfm Live le 15 février au parc expo. Pour faire parti des privilégiés, jouez par sms, en envoyant FLORFM LIVE au 7 10 37 (65cts hors coût du sms).