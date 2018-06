Ridsa sur la scène du Florfm Live avant un futur nouvel album

Il s’appelle Maxence Boitez, il aura 28 ans en octobre… Mais vous le connaissez nettement mieux sous le pseudo de “Ridsa”

Chanteur, rappeur français, c’est grâce à internet qu’il s’est révélé au public en 2010 avec un 1er titre “L’amour n’est pas dead”. IL multiplie ensuite les vidéos sur internet, multiplie les titres et signe finalement en 2014 dans le label Juston Records. Sa notoriété continue de croître et en 2015, son 1er gros carton débarque sur les ondes : “Là c’est die”, issu de l album “Tranquille” certifié disque de platine

Suivent ensuite Pardon, Leila, Porto Rico… Autant de hits tous extraits de son 4eme album “Libre”. Opus récompensé SVP par une certification disque d’or.

Plus récemment , en avril dernier, Ridsa a sorti “Désabonner” ! Hit au rythme tropical qui pousse à la détente, à la légèreté. C’est le 1er single d’un nouvel album à venir. Album dont on ne sait pas grand chose pour l instant. Mais Ridsa est en pleine préparation et peut être qu’il nous en dira plus lors de sa venue le 14 juin pour le Florfm Live.

Concert sur invitation prévu au parc expo de Colmar dès 20h.