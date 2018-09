Rihanna : la star est super généreuse

Rihanna vend énormément de produits cosmétiques avec sa marque Fenty Beauty et gagne des millions de dollars. La star a décidé de collaborer avec l’association Clara Lionel Foundation et prévoit de donner tous les bénéfices de son nouveau makeup afin de sensibiliser l’éducation des femmes au Malawi, à l’est de l’Afrique. Les bénéfices permettront de payer l’éducation ainsi que les fournitures pour les filles dans ce pays. Rihanna prépare en ce moment un double-album et s’est filmée en studio !

Rihanna is working on new music. 👀 pic.twitter.com/N0F7QcVzCv — RihannaDaily.com (@RihannaDaily) 24 août 2018