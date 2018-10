Rihanna, poursuivie en justice

Rihanna a créée pour PUMA, une collection « Fenty University » avec une comme logo « F.U. ». La société Freedom United, fait elle aussi du streetwear et utilise également « FU » sur son logo. Selon TMZ, une plainte a été déposée à l’encontre de Rihanna et de Puma. Freedom United affirme que la star leur a volé leur logo et qu’elle ne pouvait pas ignorer son existence. En 2007, Chris Brown et Rihanna, étaient présents à une de leur soirée de lancement. Freedom United avait envoyé une mise en demeure à Riri et Puma leur demandant d’arrêter la production de ce logo et le retrait des marchandises existantes !