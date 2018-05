Rihanna remercie Emmanuel Macron d’avoir naturalisé Mamoudou Gassama

Ce week-end, la vidéo de Mamoudou Gassama qui a sauvé un petit garçon en escaladant à mains nues 4 étages, a touché les Français et ce geste héroïque a été salué par tous. Mamoudou Gassama a aussi été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée qui a annoncé que le jeune homme allait être régularisé et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir ». Rihanna a salué le geste du Président Français. Elle a aimé la publication d’Emmanuel Macron et a commenté le post : « Cela me rend tellement heureuse ! ».