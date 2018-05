Rihanna : sa fortune dévoilée

Rihanna est à la tête d’une fortune estimée à 245 millions de dollars. Une belle somme qu’elle a réussi à acquérir grâce à ses millions d’albums vendus, ses tournées de concerts, mais aussi grâce à ses collections capsules Fenty x Puma et aux produits de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Riri, vient également de lancer sa propre ligne de lingerie, Savage x Fenty et apparaîtra dans Ocean’8 aux côtés de Sandra Bullock, Sarah Paulson ou encore Anne Hathaway. On imagine que sa fortune va encore augmenter.