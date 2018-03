Rihanna, très énervée contre Snapchat pour une publicité honteuse

Snapchat a fait une publicité honteuse pour un jeu sur le réseau social, qui posait la question : « Est-ce que vous préféreriez donner une gifle à Rihanna ou un coup de poing à Chris Brown ? ».

Souvenez-vous en 2009, le rappeur avait frappé Rihanna lors d’une dispute dans leur voiture. Il l’avait laissée sur le bas-côté de la route, seule, le visage tuméfié.

Snapchat a annoncé dans un communiqué qu’il s’agissait d’une erreur avant de retirer la pub : « Cette publicité a été approuvée par erreur, elle viole nos conditions d’utilisation. Nous l’avons retirée dès que nous nous en sommes aperçus. Nous sommes désolés que cela se soit passé. » Rihanna leur a répondu « Snapchat, tu sais que tu n’es pas mon app préférée, mais j’essaie de comprendre tout ce bazar. J’aimerais me dire que c’est de l’ignorance, mais je sais que tu n’es pas aussi stupide. Tu as dépensé de l’argent pour créer quelque chose qui allait faire honte à toutes les victimes de violence domestique (…) Honte à toi. Jette toutes tes excuses à la poubelle ».

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) 12 mars 2018