Rihanna signe un nouveau record sur Apple Music qui a publié une playlist regroupant que des titres féminins, afin de révéler les artistes féminines les plus streamées. Rihanna se retrouve en tête du classement “Bold Women”…”Je viens d’apprendre que suis la première femme a avoir cumulé 2 milliards d’écoutes dans le monde sur Apple Music ! C’est génial !” , a publié Rihanna sur Instagram. En deuxième position, on retrouve Taylor Swift et Beyoncé à la 3ème place.