Rihanna vend son loft à New-York

Riri vend son penthouse new-yorkais, situé sur la rue Lafayette, en plein quartier chinois sur l’île de Manhattan. Le loft de plus de 400m2, qui s’étend sur les deux derniers étages d’un immeuble 1900, comporte quatre chambres, trois salles de bain – dont une avec vue sur l’Empire State Building, une cheminée, un dressing, un immense salon, une superbe terrasse et une vue à 360 degrés sur la ville de New York! D’après le site StreetEasy, Rihanna souhaite vendre son penthouse 16.950.000 millions de dollars, soit près de 14.500.000 millions d’euros.