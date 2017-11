Rita Ora, participe aux auditions à l’aveugle de The Voïce

La chaîne allemande ProSieben a diffusé le dernier épisode des auditions à l’aveugle de la saison 7 de The Voice of Germany durant lequel, Rita Ora a voulu surprendre les coachs en se mettant à la place d’un talent. Tous ce sont retournés, mais aucun des coachs n’a reconnu Rita Ora. Quand elle s’est présentée, elle a cru à une plaisanterie et a joué le jeu de la chanteuse anonyme. «Je suis une musicienne de 26 ans qui vient de Londres….Je suis tellement nerveuse… Ok, que dois-je faire maintenant?»

Un coach demande «Quel est votre nom et d’où venez-vous»….La star répond «Mon nom est Rita Ora…Ce n’est pas une blague, c’est vraiment moi!»

Regardez la vidéo :