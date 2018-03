Rita Ora lance sa propre marque de vêtements. La marque Roara Republic est officiellement lancée depuis ce 3 mars.

.@RitaOra on Time’s Up, debut merch collection and making her mark in 2018 🌟 https://t.co/IXgDYh3OuZ pic.twitter.com/EqOQrZfqaa

— Hunger Magazine (@HungerMagazine) 2 mars 2018