ROCK FOR KIDS : LES COMPTINES REVISITÉES EN MODE ROCK !
Spectacle jeune public - Mercredi 17 décembre 2025 à 15h à l'ARTHUSS Trois vieux rockeurs décident de conquérir la planète avec un projet détonant : revisiter les comptines de notre enfance aux couleurs du rock ! À la recherche du tube ultime, ces musiciens passionnés explorent tous les standards : Rock'n'roll, Blues, Punk, Hard Rock et Métal. Au programme : Pirouette Cacahuète façon blues, Coucou Hibou en version métal... Rien ne les arrête dans leur quête musicale déjantée ! Avec l'énergie du public, les Rock For Kids réaliseront-ils enfin leur rêve de gloire ?Un spectacle familial explosif qui prouve que le Rock n'est pas prêt de mourir et qui fera vibrer petits et grands sur des airs familiers complètement réinventés. INFORMATIONS PRATIQUES Tarifs tout public : Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 1€, pour les moins de 16 ans. Réservations : • À la billetterie Arthuss : 2 avenue de Lattre de Tassigny, 68920 WINTZENHEIM au 03 89 79 60 17 ou au 07 87 79 87 63 et par mail : arthuss@mairie-wintzenheim.f
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 17 décembre 2025 à 15h00
au 17 décembre 2025 à 16h30