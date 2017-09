Salma Hayek, vient en aide aux victimes du seïsme au Mexique et donne 100 000 dollars

Le 19 septembre, le Mexique a été touché par un séisme, causant la mort de plus de 200 personnes. Salma Hayek, avait vécu le tremblement de terre de 1985, où plus de 10 000 personnes avaient trouvé la mort. Dans une vidéo sur Instagram, Salma Hayek, a annoncé qu’elle allait s’engager pour les victimes.

Les larmes aux yeux, l’actrice explique : “Après le tremblement de terre de 1985 à Mexico, j’ai été évacuée de mon immeuble, nombre de mes amis sont morts, dont un vieux monsieur avec qui j’étais très très proche. J’ai suivi et vu la magnitude de ce séisme, et c’est terrifiant. Je débute une levée de fonds, pour récolter de l’argent, pour aider les familles qui sont en train de traverser ce cauchemar, et je vous implore, de donner tout ce que vous pourrez donner. Cela fera une grosse différence. Je vais donner 100 000 dollars. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans ma bio.”

Vous pouvez faire vos dons en cliquant ici :https://go.crowdrise.com/o/en/team/salma