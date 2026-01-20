Salon du club photo La Focale de Soultz Haut-Rhin
Le salon de la photo du club La Focale se tiendra du vendredi 6 février au dimanche 8 février 2026, 📍au complexe sportif et festif MAB 22B rue de la Marne, 68360 Soultz Haut Rhin. 🕒Les horaires d’ouverture sont les suivants : - Vendredi 6 février 14 à 22h - Samedi 7 février 10 à 22h - Dimanche 8 février 10 à 18h. 🎟Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans 🔍Au programme : 📸Exposition d’environ 350 photos illustrant les différents univers des membres du club 🤳Bourse aux matériels photo neufs et anciens (Samedi 7 février et dimanche 8 février de 10 à 16h30) 🎥Conférences / projections - Vendredi 6 février 20h00 : Intervention d’Olivier Halm, photographe naturaliste sundgauvien, qui proposera une « rencontre animalière autour de chez [lui] » + Exposition dédiée à ses photos sur toute la durée du salon - Samedi 7 février 20h00 : Soirée de projections de différents diaporamas élaborés par les membres du club, permettant ainsi de prolonger les univers présentés lors de l'exposition 🏔présence de l'Association Mola Pola : Expo photo et vente d’artisanat, au profit du Ladakh 👱♀️Atelier portrait noir et blanc avec tirage au collodion humide 🌭Bar et petite restauration sur place.
Lieu
68360 SOULTZ
Date
du 6 février 2026 à 14h00
au 8 février 2026 à 18h00
Organisateur