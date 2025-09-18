Salon "Nos entreprises d'Ici !"
Troisième édition de notre salon "Nos entreprises d'ici" à la salle polyvalente d'Hirtzfelden (68) les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025. Ce salon a pour vocation de mettre en avant pour le grand public nos belles entreprises locales dans de nombreux domaines d'activités : - mode - services - finance - bijoux - santé et bien-être - amélioration de l'habitat - décoration - produits locaux Petites et moyennes entreprises, artisans, créateurs et producteurs locaux seront réunis pour présenter leur activité et leur savoir-faire au grand public. Après les éditions 2023 et 2024 ayant remporté un grand succès auprès des visiteurs, notre édition 2025 accueillera encore plus d'exposants et d'animations. De nombreuses associations seront également présentes. Restauration et buvette sur place. Animations pour tous (démonstration de dressage canin, défilé de mode, structures gonflables gratuites, voitures anciennes et jeu concours). Le salon est organisé par l'association ELSACE basée à Fessenheim et ayant pour but de rassembler et mettre en avant nos entreprises et artisans du Haut-Rhin.
Lieu
68740 HIRTZFELDEN
Date
du 18 octobre 2025 à 9h30
au 19 octobre 2025 à 18h00