Sam Smith est monté à bord du Carpool Karaoké du présentateur du Late Late Show, James Corden. Le chanteur en a profité pour parler de sa perte de poids, de son admiration pour Ryan Gosling mais également des aventures sans lendemain pour lesquelles il n’est pas doué. Sam Smith a chanté également quelques hits et a confié qu’il adorait les Fifth Harmony. Surprise !!! Les quatre chanteuses sont montées à l’arrière de la voiture pour chanter avec Sam «Work From Home» avec Sam Smith.