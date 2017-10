Samuel L. Jackson, donne des cours de comédie ligne

Samuel L. Jackson donne des cours sur la plateforme MasterClass.com pour 90 dollars, avec en plus, des conseils de grands noms du cinéma tels que Martin Scorsese ou encore Dustin Hoffman. Samuel L. Jackson a exprimé ce qu’il attendait de ces cours. « Dans ma master class, j’espère que les étudiants vont apprendre qu’il n’y a pas de limites à ce qu’ils peuvent faire croire. Au final, ils seront capables de marcher dans une pièce, de présenter le meilleur d’eux-mêmes, et d’être heureux du résultat. »

I’m Samuel L. Jackson, and this is my @MasterClass. Please Come Join me! Learn more at: https://t.co/5ZSJPRYToZ pic.twitter.com/VYDu5MOv82

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 24 octobre 2017