Nous recherchons pour notre client dans le domaine du bâtiment sur Wittenheim, un Secrétaire (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil téléphonique,

- Le traitement des mails et du courrier,

- La facturation clients, le suivi des paiements et les relances,

- La préparation des éléments de TVA pour le comptable,

- Le classement et l'archivage.



Remplacement longue durée, à pourvoir dès maintenant.

12h hebdomadaire (3 matins à déterminer), soit 52h par mois.

Rémunération 11.50€ brut, soit 600€ (base 52h/mois).