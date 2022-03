Au sein de ce poste, vos principales missions seront :

- Assurer l'accueil, répondre aux appels entrants, traiter le courrier

- Préparer les devis et factures

- Saisir les commandes

- Suivre les dossiers client

-Faire des relance

- prise en charge la clientèle

-Gestions des stocks et de la comptabilité

-Déplacement des véhicules sur le parking

eTC..

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128TPZQ