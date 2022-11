Nous recherchons pour notre client cabinet d'avocats à Mulhouse, un Secrétaire bil. Allemand (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil physique et téléphonique,

- Le traitement du courrier et des mails,

- La frappe de conclusion avec dictaphone,

- Le classement, la numérisation et l'archivage.



Dans un second temps, vous serez également amené à gérer :



- Les agendas (rdv téléphonique, physique et audience),

- Le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats).



Formation sur le poste assurée.



CDI à pourvoir dès que possible.

35h du lundi au vendredi sur 4.5 jours : 8h30-12h30 / 13h30-17h + mercredi ou vendredi après-midi libre.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois.