Satis Intérim recherche un(e) secrétaire commerciale (H/F) pour un de ses clients dans le bâtiment sur le secteur de Niederhergheim :

Missions principales :

accueil téléphonique, prise de RDV ;

gestion des planning des RDV technico-commerciaux et ramoneurs ;

gestion et suivi des SAV ;

facturation en ramonage ;

tâches administratives (classement, suivi des attestations TVA etc )

Maîtrise de l'outil informatique indispensable (excel, word, outlook etc )

Vous êtes dynamique, souriant(e) et avez envie d'évoluer dans votre domaine, ce poste est pour vous :)



Horaire 36.5h / semaine : lundi au vendredi 8-12h à 14-17h30 vendredi à 16h30

