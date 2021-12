Vous êtes en charge de l'administratif au sein d'une structure spécialisée dans l'intervention à domicile.

Vos tâches:

- réaliser le traitement administratif de dossiers (rédaction de courriers, mise en forme de documents...) et transmission des informations (e-mail, notes, appels....)

- Accueillir physiquement et téléphoniquement les clients et les salariés de la structure.

- Faire le reporting des heures d'intervention pour facturation et saisie comptable de base.

*** La priorité sera donnée à une personne qui s'intéresse particulièrement à l'activité de l'aide à domicile et qui s'implique dans son métier ***

Le poste requiert *** patience et bienveillance *** au regard d'une clientèle de personnes âgées et/ou handicapées.

Vous travaillerez les matins du lundi au vendredi

*** les candidatures non réellement motivées seront refusées ***

*** possibilité d'augmenter l'amplitude d'heures du contrat selon les capacités ***

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124GWGJ