Secrétaire Comptable

¿ Description de l'offre

Le Comité Départemental d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire du Haut-Rhin, structure au statut associatif, recrute un(e) secrétaire comptable.Il ou elle aura pour missions :

* Secrétariat général - Recevoir, filtrer et orienter les appels, courriers et courriers électroniques - Prendre des notes et mettre en forme tout type de courriers - Trier, mettre à jour, classer et archiver les documents - Assurer l'organisation logistique des réunions - Participer aux réunions puis rédiger les comptes rendus.

* Secrétariat spécifique - Gérer les relations avec le réseau EPGV (Clubs, Comité Régional, Fédération) - Utiliser la base de données fédérale (I-Réseau) - Assurer l'organisation logistique des événementiels départementaux

* Comptabilité - Enregistrer les opérations comptables (factures, salaires, notes de frais.).

* Gestion administrative du personnel - Établir des devis, conventions de mise à disposition, contrats de travail, avenants. - Réaliser les fiches de salaires - Assurer la relation avec les clubs et les Animateurs.

¿ Compétences du poste - Capacité à travailler en équipe et en autonomie - Rigueur, capacité d'organisation, disponibilité, adaptabilité - Qualités relationnelles, d'écoute et de communication - Capacités rédactionnelles - Maitrise des outils informatiques de base (pack office 365)

¿ Précisions - Lieu de travail : Ungersheim (68) - Type de contrat : CDI - Durée hebdomadaire de travail : Temps Partiel - 24h/semaine -Salaire indicatif : 1 209 € brut - 13ème mois - Qualification : Technicien groupe 3 de la CCNS - Formation souhaitée : Bac + 2 - BTS Assistant de gestion PME ou équivalent - Expérience souhaitée

¿ Calendrier prévisionnel - Retour des candidatures : 21 juin 2022 - Entretiens : 29 juin 2022 - Prise de poste : dès que possible

Type d'emploi : Temps partiel, CDINombre d'heures : 24 par semaine

Salaire : à partir de 1 209,00€ par mois

Horaires :

* Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

* 13ème Mois

Date limite de candidature : 21/06/2022Date de début prévue : 04/07/2022

