La maison médicale de Kingersheim recherche un.e secrétaire d'accueil à temps partiel

pour un travail les mardi, jeudi et vendredi de 14 à 19h et le samedi matin de 9 à 12h. Une grande disponibilité sera demandée au candidat et celui-ci devra en outre respecter les obligations sanitaires actuelles.

Le poste est à pourvoir de suite. Toute candidature sans lettre de motivation sera rejetée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128WCGS