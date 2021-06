Mairie du secteur des Trois Frontières, recherche un Secrétaire de Mairie F/H dans le cadre d'un recrutement en CDI.

Le poste est à pourvoir dès que possible. Dans le cadre de votre poste de secrétaire de mairie F/H, vous travaillez au coeur de la commune.

Vous êtes en charge de la préparation, de la mise en oeuvre et du suivi de l'action municipale (CM, réunions de commissions), de la préparation, de l'élaboration et du suivi du budget et de la direction, l'organisation et du fonctionnement des services de la commune.

De plus, vous gérez l'administratif de la commune (préparation et rédaction des documents administratifs dans les domaines de compétences d'une commune), ainsi que la comptabilité de la collectivité (mandats, titres, budgets)

Enfin, vous gérez l'ensemble du patrimoine de la commune, les demandes de subventions, les marchés publics (appels d'offres, suivi financier des travaux) et suivez la réglementation (veille juridique, respect des règles et des procédures) Le poste est à pourvoir en CDI dans le cadre d'un remplacement

