CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés

Dans le cadre d'un remplacement nous recrutons 1 Secrétaire F/H en CDD à 0.85ETP pour le 15 octobre 2021.

Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe de cadres du site

Diplômes/Qualifications :

Diplôme de secrétariat

Missions (en lien avec la fiche métier) :

Sous la responsabilité du directeur et/ou des cadres intermédiaires, vos missions sont :

- Accueil physique et téléphonique,

- Traitement du courrier

- Activités courantes de secrétariat (rédaction et mise en forme de documents, suivi de dossiers )

- Transmission des dossiers et informations aux services de la Direction Générale, aux partenaires et financeurs.

- Communication et diffusion des informations en interne et en externe

- Assurer le suivi administratif des dossiers RH, suivi et gestion de l'absentéisme

Spécificités :

Sens de l'organisation, discrétion, autonomie et capacité à travailler en équipe sont des qualités indispensables. Une bonne maîtrise de l'outil informatique est exigée.

Expérience professionnelle : De 1 à 3 ans

une expérience dans le secteur médico-social serait appréciée

